Animal Crossing: New Horizons incontra Breaking Bad, un fan ricrea Walter White e il suo laboratorio

Nonostante sia stato pubblicato più di due anni fa, i giocatori di Animal Crossing: New Horizons continuano a trovare nuovi modi per interagire con il gioco per Switch.

I giocatori si sono riversati su Internet per condividere le loro creazioni nel titolo. Un fan di Animal Crossing ha ricreato l'introduzione di The Office, ad esempio. Alcuni hanno organizzato matrimoni virtuali, mentre altri, come lo scrittore di Star Wars Gary Whitta, hanno ospitato il proprio talk show.

In passato, i fan hanno ricreato il look di Walter White di Breaking Bad in diversi videogiochi. Un utente, ad esempio, ha ricreato il look di Walter White in Red Dead Redemption 2, mentre un altro ha fatto qualcosa di simile in Stardew Valley. Ora, un fan di Animal Crossing ha deciso di fare un ulteriore passo avanti. In un recente post, l'utente Reddit TonyClifton323 ha condiviso la propria idea di Animal Crossing: New Horizons in "versione Walter White". Inoltre, il giocatore ha trasformato la sua casa in un laboratorio di metanfetamine, proprio come nella serie TV.

Il laboratorio in sé non sembra essere una ricreazione di un particolare laboratorio di metanfetamine di Breaking Bad. Il video mostra vari oggetti e altre attrezzature scientifiche che potrebbero essere utilizzate per qualsiasi cosa. In effetti, è molto simile a un laboratorio di metanfetamine di Breaking Bad creato in precedenza in Stardew Valley.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Fonte: Gamerant.