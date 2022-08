Nintendo Switch Lite color corallo è ispirata ad Animal Crossing e alla primavera

Il designer di Nintendo, Sakai Yurkio ha recentemente parlato con lo staff che gestisce il sito Web ufficiale dell'azienda con sede a Kyoto sulla scelta del colore corallo di Switch Lite. Il corallo era il quarto colore della scaletta Switch Lite e il signor Yurkio sentiva che il colore "evocava l'eccitazione che porta la primavera" e che si legava perfettamente al lancio del popolarissimo Animal Crossing: New Horizons.

Yurkio ha detto che il corallo è molto più innovativo della semplice produzione di rosa e che scegliere un design e "attirare l'attenzione dei clienti di tutto il mondo non è un'impresa facile". “Avevamo bisogno di un colore che fosse in linea con gli altri offerti. Anche l'uscita di Animal Crossing: New Horizons era imminente ed era importante trovare un colore che avesse senso anche per quella versione" ha dichiarato il designer.

“Il concetto alla base di Nintendo Switch Lite è un dispositivo piccolo, leggero e facile da usare, ma è anche una sorta di accessorio alla moda: come le scarpe o una borsa, è qualcosa che metti in mostra quando sei in giro. L'idea per il nuovo colore è nata giocando alla serie Animal Crossing. Esaminando i potenziali candidati, abbiamo deciso che il rosa sarebbe stata una buona scelta, poiché non c'erano colori caldi nella formazione esistente".

"La nostra ricerca ci ha portato al corallo, un colore che bilanciava i quattro colori disponibili di Nintendo Switch Lite che era anche adatto al franchise di Animal Crossing, con la sua sfumatura che evoca l'eccitazione che porta la primavera".

“È un colore spesso usato nei cosmetici, ma recentemente ha trovato popolarità anche nei dispositivi elettronici. È più nuovo di un semplice rosa e abbiamo pensato che la messaggistica unificata avrebbe reso più facile presentare la proposta all'altro personale coinvolto. Trovare un colore che attiri l'attenzione dei clienti di tutto il mondo non è un'impresa facile, ma crediamo che la gamma di colori di Nintendo Switch Lite permetta a più clienti di trovare qualcosa per loro".

Fonte: Nintendo Everything