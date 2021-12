Animal Crossing: New Horizons e Furla lanciano una speciale capsule collection

Furla e Nintendo siglano una collaborazione per il lancio di una capsule collection dedicata ad Animal Crossing: New Horizons. La partnership con la società giapponese nasce con l'obiettivo di ampliare l'area di azione di Furla ed espandere la sua audience.

La sinergia tra Furla e Nintendo si concretizza in una serie di borse e accessori che riproducono alcuni dei modelli del brand: le crossbody con mini-pouch, piccole case charm da agganciare agli zainetti e custodie per il cellulare. Ogni proposta, realizzata in materiale di nylon resistente e lavabile, ha la chiusura regolata da zip ed è dotata di una pratica tracolla. Una vera e propria mini collezione dedicata ai "nativi digitali", sempre attenti ai trend e alle nuove mode.

Tutti gli articoli sono creati con un design inclusivo e caratterizzati da una natura genderless per forme e gamma colori, risultando ideali tanto per le ragazze come per i ragazzi, a celebrazione del ritorno alla moda unisex. Le tonalità neutre del beige e dell'azzurro diventano, così, le nuance di punta della mini-collezione. Per aggiungere un ulteriore elemento caratterizzante, gli accessori di questa linea dedicata sono impreziositi all-over dalle riproduzioni stampate dell'iconico arco simbolo di Furla e dei protagonisti di Animal Crossing: New Horizons.

I giocatori di Animal Crossing: New Horizons potranno anche visitare Bellaria, una coloratissima location ricca di spazi rilassanti che raccontano l'estetica elegante e, al tempo stesso, eccentrica di Furla. Bellaria è il nome dell'isola creata da Furla per celebrare questa partnership. Il luogo, caratterizzato dai loghi del marchio, mostra aree molto diverse tra loro. C'è la zona giapponese con le tradizionali pagode, la pista ciclabile che corre lungo la spiaggia, il laboratorio delle borse e una zona campeggio a tema animalier. Insomma, un mondo in miniatura in cui non poteva mancare il tocco di stile tutto italiano.

Per accedere a questi spazi, i giocatori dovranno fare un riposino sul letto all'interno della loro casa e scegliere di sognare per poi cercare tramite Dream Address*. Continua a seguire i canali Furla per ricevere il Dream Address di Bellaria!

La speciale capsule è disponibile online e nei negozi Furla dal 30 Novembre 2021.