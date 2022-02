Avowed di Obsidian potrebbe uscire nel primo o secondo trimestre del 2023 per un insider

Di Avowed non abbiamo più sentito parlare dal suo annuncio ed i fan sono in attesa di nuove informazioni sul gioco soprannominato il "The Elder Scrolls di Obsidian". Ora però iniziano ad arrivare nuove voci di corridoio sulla possibile finestra di lancio e a quanto pare non si dovrà aspettare moltissimo, se dobbiamo credere ai recenti rumor.

Jez Corden di Windows Central attraverso il podcast World of Gaming ha parlato della prossima serie di giochi in arrivo su Xbox. Durante il podcast, Corden parla di Avowed, fornendo maggiori dettagli sul filmato che ha visto e rivelando la finestra di rilascio a cui punta.

"Onestamente, il filmato che ho visto del gioco risaliva a maggio o aprile, quindi aveva quasi un anno. Per me, sembra davvero fantastico - giocabile e pronto per l'uso, francamente... mi aspetto che vedremo quel gioco tra non molto, perché come ho detto sembrava pronto. Penso che probabilmente vedremo il gioco rivelato quest'anno e forse il lancio del primo trimestre/secondo trimestre del 2023. Ne sono rimasto molto colpito".

È interessante notare che questa data si allinea con il grosso leak dello scorso anno di GeForce il quale affermava che Avowed sarebbe stato pubblicato alla fine del 2022. Se si considera l'impatto che la pandemia ha avuto, questo lasso di tempo ha senso. Si allineerebbe anche abbastanza da vicino con il tempo tra l'annuncio di The Outer Worlds e la sua eventuale uscita.

Fonte: GamingBolt