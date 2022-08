Avowed è ancora un mistero ma potrebbe riapparire con un trailer ai The Game Awards 2022

Di tutti i giochi a cui stanno lavorando gli studi di Bethesda, oltre a Starfield, ce n'è uno ancora molto misterioso che già con il suo brevissimo trailer ha stuzzicato la curiosità dei fan.

Stiamo parlando ovviamente di Avowed, simpaticamente soprannominato il "The Elder Scrolls" di Obsidian che da quando è stato annunciato non ha più ricevuto nessun dettaglio ufficiale. Diversi rumor si sono moltiplicati, focalizzandosi più che altro sul suo stato di sviluppo e sui problemi interni allo studio, ma nulla di concreto è stato dichiarato. Più recentemente nuove indiscrezioi affermano che il gioco è sviluppato sfruttando la potenza di Unreal Engine 5, grazie anche all'annuncio su LinkedIn di uno degli sviluppatori.

Ad ogni modo i fan si chiedono quando potranno rivedere in azione il gioco: ebbene, secondo un insider, Avowed potrebbe essere tra i protagonisti del The Game Awards, l'evento che si tiene nel mese di dicembre da Geoff Keighley. Questo annuncio potrebbe quindi corrispondere alla recente tendenza di Xbox di focalizzare i propri eventi sui giochi in uscita nei 12 mesi. Un eventuale nuovo reveal di Avowed potrebbe indicare quindi che l'uscita del gioco è prevista entro la fine del 2023.

Rumor: Avowed will release in late 2023 on Xbox Series X|S and PC, the game is similar to The Elder Scrolls. Avowed will be shown at the 2022 Game Awards and will be shown at E3 2023 then released on Xbox Game Pass day 1 in the holidays. pic.twitter.com/sSxaUsLHAC