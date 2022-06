Avowed più lontano del previsto? Per Jason Schreier il gioco avrebbe ricevuto una sorta di reboot

Secondo il giornalista del settore Jason Schreier, Avowed avrebbe attraversato "un importante cambiamento di leadership" nel 2021 ed ha subito un reboot "più volte" sin dal suo inizio. Apparentemente l'ultimo reboot del gioco è avvenuto nel 2020, cosa che altre voci avevano menzionato tempo fa.

L'anno scorso, Jez Corden di Windows Central aveva visto nuovi filmati di gioco per Avowed da una build creata nel 2021 , dopo il reboot menzionato da Schreier. Tuttavia, mentre Corden è più fiducioso che il gioco possa uscire il prossimo anno, le informazioni di Schreier sullo sviluppo del gioco finora indicano che è più probabile che arrivi nel 2024.

"La mia comprensione, basata su conversazioni con più persone vicine a Obsidian, è che Avowed ha subito più reboot e ha perso/sostituito diversi director e protagonisti l'anno scorso. Come ho detto su Twitter, ecco perché non mi aspetto che uscirà in qualsiasi momento nel prossimo futuro. Non ho detto 'il gioco sta attraversando un inferno di sviluppo e non uscirà mai'. Ma ha certamente avuto dei problemi reali".

Mentre Avowed potrebbe essere pubblicato più in là, Obsidian ha altri giochi in lavorazione in questo momento. A settembre di quest'anno, la società pubblicherà ufficialmente Grounded con la sua campagna completa, mentre a novembre uscirà un nuovo gioco di ruolo, noto con il nome Pentiment.

Fonte: Wccftech