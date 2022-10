Avowed 'impressionerà i fan, il cambiamento di alcuni membri ha fatto bene allo studio'. Spunta un'immagine

Il giornalista di Windows Central, Jez Corden, ha condiviso le sue prime impressioni su Avowed su Twitter e sembrava aver rivelato più del previsto. Quella che era iniziata come una semplice discussione ha portato Corden a far trapelare il primo screenshot del gioco online. Il giornalista ha cancellato rapidamente l'immagine, sostituendo l'immagine originale con la sua versione sfocata, ma la fuga di notizie è già arrivata su Reddit e oltre.

Nello screenshot, Avowed assomiglia più o meno a quello che ci si aspetterebbe da un gioco di ruolo fantasy in prima persona. Si possono vedere una fitta vegetazione e una sorta di rovine nel mezzo di un laghetto, oltre a incantesimi di magia blu a portata di mano del nostro eroe.

Tuttavia Corden ha anche svelato qualche dettaglio in più sul suo sviluppo. "Pensate che le persone rimarranno impressionate da Avowed", ha scritto Corden. Inoltre, l'arrivo di nuovi talenti nello studio ha cambiato in modo significativo il team dal reveal ufficiale, avendo ora "un ritmo migliore e una visione migliore" per il progetto.

they did change up the team and change up the creative directors, but the result was better pace of speed and a better vision. the first vertical slice under this new direction came a lot more quickly. direction of the game changed in a good way imo, which ill talk about some day