Avowed: Jez Corden parla dello sviluppo del gioco nel suo nuovo podcast

Si torna a parlare di Avowed, uno dei titoli più attesi dai fan dopo che era stato annunciato diverso tempo fa da Obsidian. Attraverso un nuovo podcast, Jez Corden ha svelato qualche dettaglio in più sul gioco e sui programmi di Obsidian da quando è stata acquisita da Microsoft.

Come riportato dall'utente Twitter Souls Ninja, da quando lo studio è stato inglobato in Xbox Game Studios, Obsidian sentiva di avere davvero bisogno di intensificare il suo lavoro su Avowed. Secondo Corden, lo studio aveva già sviluppato diverse funzionalità per il gioco e volevano dimostrare a Microsoft di essere uno studio AAA. Tuttavia, tutte queste novità non riuscivano a funzionare insieme ed allora il team ha deciso di tornare all'inizio concentrandosi così sulle funzionalità che contavano.

Sembra infatti che il team di Avowed abbia poi deciso di creare un gioco in stile Obsidian, costruito secondo quanto fatto con The Outer Worlds, ma ampliandolo e rendendolo più bello. Con il supporto di Microsoft, Obsidian è giunta alla conclusione di essere ancora un team piccolo rispetto Bethesda, ma che può coinvolgere centinaia di persone nel progetto.

