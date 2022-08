Avowed potrebbe essere realizzato con Unreal Engine 5

Avowed, l'RPG targato Obsidian in sviluppo per Xbox e PC, potrebbe essere realizzato con Unreal Engine 5.

L'utilizzo del motore di nuova generazione di Epic, era stato suggerito in precedenza dal curriculum di uno sviluppatore di Avowed.

Ora, è un altro sviluppatore al lavoro sul titolo (Area Designer Intern) a menzionare in modo abbastanza chiaro Unreal Engine 5.

L'uso del motore di Epic potrebbe non essere una sorpresa per qualcuno, ma in realtà bisogna considerare che Avowed è stato annunciato prima della diffusione su larga scala di Unreal Engine 5.

Probabilmente, Obsidian ha iniziato i lavori con un altro motore e poi ha deciso di usare UE5.

Il cambio di motore potrebbe poi spiegare il lungo tempo di sviluppo per questo titolo: Avowed è stato annunciato nel 2020 e, dopo un primo trailer, il gioco è sparito dai radar.

Inoltre, al momento Avowed non ha ancora una data di uscita.

(FYI) Avowed looks to be developed on Unreal Engine 5



Source:https://t.co/cTdfCvgnLU



Credit to Xboxer_China for the find 👏 pic.twitter.com/mBylGccROm