Avowed: l'esclusiva Xbox di Obsidian sarebbe 'quasi giocabile'

Emergono nuovi dettagli per Avowed, l'action RPG di Obsidian tanto atteso dai fan. Dopo una piccola e breve apparizione qualche tempo fa, del gioco non si si è saputo più nulla. Ora però, tramite il sito Windows Central iniziano ad arrivare nuove informazioni sotto forma di rumor.

Secondo quanto riportato, Avowed si sta avvicinando ad uno stato "quasi giocabile". Obsidian sembra stia facendo molti progressi sul suo gioco, con il progetto che inoltre si sta spostando "da uno stato di pre-produzione verso uno stato di alpha giocabile" e con "molte meccaniche ed elementi di base del gameplay che sono già stati implementati".

Come vi abbiamo riportato in una notizia a parte, il gioco offrirà più classi giocabili con gli utenti che saranno in grado di sperimentare a loro piacimento: secondo un altro insider, Klobrille, "Avowed sembra essere uno Skyrim ma più colorato". Oltre a questo il sito Windows Central afferma inoltre di aver visto dei filmati di gioco: secondo quanto visto, i guerrieri ad esempio avranno accesso ad attacchi fisici come calci e colpi di scudo, mentre i maghi saranno in grado di usare tantissimi potenti attacchi magici.

Il rapporto afferma inoltre che Avowed potrebbe essere mostrato all'E3 2022. Per adesso quindi si tratta semplicemente di rumor: non ci resta che aspettare per avere dettagli ufficiali.

Fonte: GamesRadar