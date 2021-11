Black Friday: The Last of Us Parte II e Returnal tra i titoli PS4 e PS5 in sconto su PlayStation Store!

Tramite comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare - in occasione del Black Friday - l'arrivo di imperdibili offerte sui principali titoli e servizi di abbonamento che compongono l'ecosistema PlayStation, con sconti fino al 60%. Le promozioni permetteranno ai giocatori di acquistare giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 a prezzi ridotti e di godere di sconti dedicati al servizio di abbonamento PlayStation Plus.

Le principali offerte del catalogo PlayStation presenti su PS Store riguardano i seguenti giochi:

The Last of Us Parte II (PS4) al prezzo di 19,99€, anziché 39,99€;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 & PS5) al prezzo di 40,19€ cad. anziché 59,99€;

Demon's Souls (PS5 )a 49,59€ , anziché 79,99€;

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo di 59,99€, invece di 79,99€;

Returnal (PS5) al prezzo di 59,99€, anziché 79,99€;

Sackboy: Una Grande Avventura (PS4 & PS5) a 39,89€ cad invece di 69,99€;

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5) a 59,99€ invece di 79,99€;

Death Stranding Director's Cut (PS5) al prezzo di 39,99€ anziché 49,99€.

A queste offerte se ne aggiungono altre come il 40% di sconto su FIFA 22 (PS4), il 30% su Far Cry 6 (PS4 e PS5) il 50% su NBA 2K22 (PS4 e PS5) e il 30% su Back 4 Blood (PS4 e PS5).

Tante occasioni imperdibili anche nei punti vendita aderenti all'iniziativa, dove sarà possibile acquistare a prezzi ridotti titoli per PS5 e PS4:

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo di 59,99€ invece di 80,99€;

Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS4 & PS5) a 39,99€ cad invece di 60,99€;

Demon's Souls (PS5) al prezzo di 49,99€ anziché 80,99€;

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5) a 59,99€ invece di 80,99€;

Death Stranding Director's Cut (PS5) al prezzo di 39,99€ anzichè 50,99€;

Returnal (PS5) al prezzo di 59,99€ anziché 80,99€;

The Last of Us Parte II (PS4) a 19,99€ anzichè 40,99€;

Death Stranding (PS4) al costo di 29,99€ anziché 40,99€;

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4) a 49,99€ anzichè 70,99€;

Days Gone (PS4) al prezzo di 19,99€ invece di 40,99€;

Titoli PlayStation HITS (PS4) a 9,99€. Alcuni esempi: GT Sport, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Ratchet & Clank

Coloro che vorranno rinnovare il proprio abbonamento PS Plus da 12 mesi o sottoscriverlo per la prima volta, godranno di uno sconto speciale del 33%, pagando quindi solo 39,99€. Per dare uno sguardo all'elenco di tutti i giochi in promozione potete visitare questa pagina.