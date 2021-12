Cuphead: The Delicious Last Course ha una data di uscita e si mostra in un nuovo trailer

Come parte dei The Game Awards 2021, Studio MDHR presenta un nuovissimo trailer per Cuphead - The Delicious Last Course, l'attesissima espansione del gioco con il nuovo personaggio giocabile Ms. Chalice.

Oltre a mostrare filmati inediti di alcuni dei nuovi boss, questo trailer rivela la data di uscita del gioco: 30 giugno 2022. Al momento del lancio, questa seconda porzione dell'avventura di Cuphead sarà disponibile su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam e GOG.

"Siamo oltremodo entusiasti di condividere finalmente una data di uscita per The Delicious Last Course con i nostri fan", afferma il co-direttore di Studio MDHR Chad Moldenhauer. "Come con tanti dei nostri colleghi sviluppatori, la creazione di giochi durante questi tempi unici ha portato con sé una serie di sfide e siamo grati alla nostra community di Cuphead per la loro pazienza."

"Tutti hanno davvero affinato il proprio mestiere durante il corso dello sviluppo", aggiunge Maja Moldenhauer, Chief Operating Officer di Studio MDHR. "Siamo così orgogliosi del nostro team di talento e della cura meticolosa che hanno messo in ogni elemento di questa espansione. Ci sono singole fasi dei boss in The Delicious Last Course che contengono più fotogrammi di animazione rispetto a interi boss nell'originale Cuphead, e pensiamo che sia i fan che i nuovi arrivati ​​apprezzeranno davvero la profondità e i dettagli in mostra!"

In Cuphead - The Delicious Last Course, Cuphead e Mugman si uniscono a Ms. Chalice, per un'avventura su un'isola di Inkwell precedentemente sconosciuta. Con l'aiuto di nuove armi e con le abilità uniche di Ms. Chalice, i giocatori affronteranno un nuovo cast di temibili boss nell'ultima impegnativa sfida di Cuphead.