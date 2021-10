Diablo IV ha Joe Shely come nuovo game director

Blizzard ha annunciato Joe Shely come nuovo game director di Diablo 4, in seguito alla partenza del precedente director Luis Barriga dopo l'azione legale in corso da parte del California Department of Fair Employment and Housing relativa a molestie sessuali, discriminazione e una cultura del lavoro "frat boy" all'interno dello studio.

Shely è un'impiegato Blizzard di lunga data con crediti come game designer in Diablo 3: Reaper of Souls, e le espansioni di World of Warcraft The Burning Crusade e Wrath of the Lich King, ed è stato design lead di Diablo 4 "dall'inizio".

"Come molti di voi, il nostro team ha riflettuto sugli eventi recenti", ha scritto Shely nell'ultimo aggiornamento trimestrale di Diablo 4 introducendo il suo nuovo ruolo. "Sono successe molte cose dal nostro ultimo blog e il duro lavoro di mettere in pratica i valori a cui aspiriamo deve continuare. Parallelamente a questo importante lavoro, continua anche lo sviluppo di Diablo IV."

"Negli ultimi anni, abbiamo messo insieme un team forte con un'incredibile passione per Diablo 4", ha continuato Shely. "Voi, fan di Diablo, siete una parte fondamentale di questa squadra. Con l'aiuto del vostro prezioso feedback, abbiamo costantemente perfezionato e approfondito l'esperienza di gioco. Abbiamo strade da percorrere e, sebbene molto sia cambiato, il nostro impegno per il gioco è incrollabile".

Shely assume il ruolo di game director di Diablo 4 da Luis Barriga, che ha lasciato Blizzard ad agosto - insieme al lead designer di Diablo 4 Jesse McCree e al designer di World of Warcraft Jonathan LeCraft.

Più di recente, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) hanno entrambe annunciato indagini su Activision Blizzard in relazione alla causa, con Activision che alla fine ha accettato di dare $18 milioni per i dipendenti che hanno subito molestie e discriminazioni come parte di un accordo con l'EEOC.

Fonte: Eurogamer.net.