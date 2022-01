Dying Light 2 mostra co-op e versioni PS4 e Xbox One nei nuovi video gameplay e trailer di Dying 2 Know

L'ultimo episodio episodio di Dying 2 Know condotto da Jonah Scott e dalla streamer Leah ha risposto a una delle domande più frequenti della community di Dying Light 2. I dettagli e i video nel comunicato ufficiale.

Una delle domande più frequenti riguardo a Dying Light 2 Stay Human era: "Ci sarà una modalità cooperativa?" E la risposta è: sì! Dopo una breve spiegazione sul suo funzionamento e una presentazione video della modalità co-op per 4 giocatori, Techland ci ha mostrato anche un altro entusiasmante aspetto del gameplay!

Nel corso degli eventi di presentazione di Dying Light 2 Stay Human dello scorso anno, i media di tutto il mondo hanno avuto l'opportunità di testare il gioco sia su PC che su console. Le loro prime impressioni sull'anteprima erano entusiaste, ma questo episodio ha permesso ai giocatori di dare un'occhiata a come il gameplay viene messo a confronto su diverse piattaforme! PS4, Xbox One X, PS5 e Xbox series X - ci sono proprio tutte, e se ancora non vi basta, a breve verranno proposti altri confronti.

Gli sviluppatori di Techland hanno lavorato veramente sodo negli ultimi anni per offrirvi la migliore esperienza possibile. Nel corso di questo episodio hanno avuto anche un messaggio per la community di Dying Light, dal momento che per tutti loro questo, per gli ultimi 6 anni, è stato un vero e proprio viaggio sentimentale.

Durante il sesto episodio di D2K abbiamo ricevuto ulteriori informazioni sul concorso UGC che avevamo inizialmente annunciato nel primo episodio. Insieme all'ospite speciale, la cosplayer Irina Meier, la giuria di Techland sceglierà in seguito i vincitori del concorso. Rimanete sintonizzati per avere più informazioni su TechlandGG, auguriamo buona fortuna a tutti i partecipanti! Inoltre, come bonus, potreste trovare di nuovo un fumetto Banshee, gratuito per tutti, sul social hub di TechlandGG.

Siete pronti a tuffarvi nell'immenso open world di Dying Light 2 Stay Human? Immergetevi nel nuovo video del gameplay in anteprima! La storia di Aiden - LA TUA STORIA - comincia qui! L'intera Squadra di Techland desidera ringraziare tutti voi per essere stati con noi nel corso di questo viaggio. Ci vediamo a The City il 4 febbraio!