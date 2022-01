Dying Light 2 avrà contenuti post-lancio per 'almeno 5 anni'

Con un post sulle sue pagine social, Techland fa un'altra dichiarazione spiazzante riguardo Dying Light 2, a seguito dell'annuncio dell'abnorme longevità del titolo per il completamento al 100% e dell'ulteriore specifica sulla durata media della main quest (una ventina di ore): il contenuto post-lancio previsto per l'Action-RPG durerà per "almeno 5 anni".

Lo studio ha quindi deciso di seguire le orme del contenuto post-lancio del suo stesso Dying Light 1, che ha smesso di aggiungere contenuti solo negli ultimi mesi, dopo la sua uscita all'inizio del 2015. quello che ci si può aspettare dal contenuto venturo per il secondo capitolo sono eventi in-game, ma anche nuove storie, luoghi, e oggetti.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI — Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022

Informazioni più dettagliate in merito non sono state fornite, dunque non ci è dato sapere nemmeno quando arriverà il primo contenuto, né se sono previsti eventuali DLC a pagamento come è stato per il primo Dying Light.

