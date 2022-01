Dying Light 2 ha il doppiaggio in dieci lingue, ma non in italiano

Ci sono brutte notizie per i fan di Dying Light che speravano di godersi il prossimo capitolo in lingua italiana, e a così pochi giorni dal rilascio ufficiale, per di più: Techland ha infatti ufficializzato sui social che il doppiaggio nella nostra lingua non sarà presente.

Una scelta a dir poco particolare, considerando che il primo capitolo, uscito nell'ormai lontano 2015, non ha affatto venduto male in Italia - come, del resto, in tutto il mondo. È di ben magra consolazione sapere che non siamo gli unici: Dying Light 2 è tradotto in diciassette lingue, ma solo dieci tra loro saranno doppiate.

Il fatto che i doppiatori totali assunti per il progetto ammontino a 999 persone significa che ci sono state quasi cento voci diverse per lingua, che è comunque un numero importante e ci comunica che Techland non ha proprio lesinato sulle assunzioni. Quali possono essere stati i motivi del mancato doppiaggio italiano? Interesse tiepido nel nostro mercato, forti restrizioni durante la pandemia o poco interesse rilevato lato consumatori?

Wondering if you?ll be able to play Dying Light 2 Stay Human in your mother tongue? Well, there?s a big chance that yes you will, as the game will be available in 17 languages! Fun fact: we needed 999 actors to deliver all lines of dialogues for all the versions. #DyingLight2 pic.twitter.com/LObCHaiJy1 — Dying Light (@DyingLightGame) January 22, 2022

Fonte: Twitter