Dying Light 2 è enorme! 'Ci vogliono 500 ore per il completamento al 100%'

Dying Light 2 è tra i giochi più attesi dell'anno e approderà su console di vecchia e attuale generazione e PC tra meno di un mese. Trattandosi di una produzione che è stata in cantiere per molto tempo e per la quale la fanbase ha aspettative molto alte, legate in buona parte all'ottimo successo che ha avuto il primo capitolo, era lecito porsi fin da subito una serie di domande.

Fra queste vi è la longevità, che già nel primo capitolo si attestava sui livelli abbastanza buoni. Ebbene, sembra che il secondo capitolo della saga di Techland durerà molto, molto più del primo Dying Light: gli sviluppatori hanno infatti rivelato che per completare al 100% il gioco servirà una quantità di tempo astronomica, pari a 500 ore.

In media, il primo Dying Light si può completare in molto meno tempo!

Questo dato viene accompagnato da una specifica importante: le 500 ore richieste per il completamento si riferiscono al portare a termine ogni singola attività del gioco, compresi tutti i finali, le missioni secondarie e molta esplorazione. Per metterla in altri termini, l'infografica rilasciata dal team di sviluppo mostra che, ora più ora meno, lo stesso tempo ci si impiegherebbe per percorrere a piedi la strada che va da Varsavia a Madrid.

Per completare "normalmente" il gioco, e cioè arrivare a un finale facendo un po' di missioni secondarie ed esplorando il mondo, la durata dovrebbe attestarsi al di sotto delle 100 ore. Per giocarci cinque volte tanto questo tempo bisognerà essere davvero appassionati, e viste e considerate le aspettative per Dying Light 2, non si fa fatica ad immaginare che molti fan si cimenteranno nell'impresa. Voi siete tra questi?

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours?almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Fonte: Dualshockers