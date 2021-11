Dying Light 2 mostrerà 15 minuti di gameplay in un nuovo episodio Dying 2 Know

Il quinto episodio della serie Dying 2 Know è in dirittura d'arrivo, con data 2 dicembre alle 21:00 segnata sul calendario per poter vedere altri 15 minuti di gameplay dell'attesissimo Dying Light 2 Stay Human. Techland ha postato dunque un invito, visibile nel video YouTube qui sotto, a tutti i fan e videogiocatori che ancora non hanno avuto modo di approcciare la serie.

Techland rivelerà tantissimi nuovi dettagli sulle missioni e sugli ostacoli che il protagonista del gioco dovrà affrontare, per scoprire come Aiden affronta i diversi tipi di mostri, presenta le meccaniche di combattimento del gioco, così creative e brutali, e attraversa The City, plasmandola man mano in base alle decisioni che prende.

In occasione del Black Friday, Dying Light Platinum Edition e Dying Light Enhanced Edition sono in forte sconto su Steam, PS Store e Microsoft Store, un'ottima occasione per avvicinarsi a un titolo interessante e che si mostra molto ambizioso nel suo sequel. Vi ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch ma in Versione Cloud.