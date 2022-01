Dying Light 2 Stay Human svela le dimensioni della versione PS5

Ormai mancano poche settimane al lancio dell'atteso Dying Light 2 Stay Human e, dopo aver scoperto la co-op e le versioni PS4 e Xbox One in video gameplay e trailer, ora apprendiamo quanto spazio richiederà il titolo su PS5.

L'account Twitter PlayStation Game Size, che ha già riportato con precisione il peso di altri giochi in uscita, ha svelato che Dying Light 2 Stay Human avrà diverse dimensioni a seconda della regione.

Innanzitutto, gli utenti scaricheranno la versione 01.001.000 del gioco che dovrebbe includere la patch del day one. I giocatori europei avranno bisogno di 30,860 GB di spazio, quelli USA 32,500 GB, mentre i giocatori in Germania dovranno liberare 24,846 GB sui loro SSD. Il tweet, tuttavia, non include informazioni sul pre-load.

? Dying Light 2: Stay Human (PS5)



? All Regions Size (Version 01.001.000) :



? US : 32.500 GB

? EU : 30.860 GB

? Germany : 24.846 GB



? #PS5 #DyingLight2 pic.twitter.com/XXyodMeUVf — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 17, 2022

Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il 4 febbraio.

Fonte: Twitter.