Dying Light 2 Stay Human in un nuovo trailer che mostra ombre e riflessi in ray-tracing

Oltre ad annunciare la GeForce RTX 3090 Ti e la RTX 3050, Nvidia ha mostrato diversi titoli basati sulla tecnologia RTX (come The Day Before).

Anche Dying Light 2 Stay Human ha ricevuto un nuovo trailer, che mostra un gameplay che mette in evidenza la qualità dei riflessi ray tracing, delle ombre e dell'illuminazione globale.

Il titolo supporterà anche Nvidia DLSS, che dovrebbe aiutare a fornire prestazioni migliorate in 4K. Tuttavia, Techland deve ancora delineare l'hardware PC necessario per eseguire il gioco in 4K. Anche a 1080p/60 FPS, giocare con la migliore qualità di ray tracing richiede un Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 7 3700X, 16 GB di RAM e una GeForce RTX 3080 con 10 GB di VRAM.

Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch, quindi presto dovrebbero arrivare maggiori dettagli sui requisiti 4K per PC.

Il gameplay delle versioni Xbox One e PS4 arriverà alla fine di questo mese e Techland ha anche confermato che ci saranno oltre 500 pezzi di equipaggiamento unici.

Fonte: Gamingbolt.