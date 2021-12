Dying Light 2 Stay Human tra combattimento e parkour in 15 minuti di video gameplay

La strada per Dying Light 2 Stay Human è stata piuttosto lunga. Ci sono state varie notizie sul gioco che parlavano di uno sviluppo approssimativo e poi c'è stato il rinvio.

Ora, però, sembra che il gioco sia pronto per dare il via al 2022. È ufficialmente entrato in fase gold con lo sviluppatore/publisher Techland che promette che non ci saranno più rinvii. Ora, possiamo dare uno sguardo più approfondito al gioco in azione.

È stato pubblicato un nuovo video gameplay della durata di oltre 15 minuti. Sebbene ci siano alcuni tagli, fornisce una buona idea delle meccaniche di base. Potete vedere anche il parkour che i fan del primo gioco riconosceranno subito, insieme a molte altre cose interessanti come il combattimento corpo a corpo e il parapendio.

Il video copre due sezioni, una in cui dovete potenziare una sottostazione e scegliere come reindirizzare la sua potenza, e la seconda in cui dovete difendere un insediamento dagli aggressori. Anche se c'è il combattimento contro gli zombie, la maggior parte degli scontri è in realtà contro predoni umani.

Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile su tutte le principali piattaforme il 4 febbraio 2022.

Fonte: Gamingbolt.