EA da 'NFT e blockchain sono il futuro dei videogiochi' a 'non ci interessano' in tre mesi

Gli NFT sono al centro di molti dibattiti: diversi editori o studi hanno espresso il loro interesse per questo nuova tecnologia, ma sono anche molti quelli che hanno dovuto affrontare un contraccolpo da parte delle loro comunità, che hanno espresso la loro ostilità nei confronti della pratica. Ne è un esempio il recentissimo esempio Team17, che ha fatto marcia indietro sul suo desiderio di NFT dopo il feedback negativo dei suoi partner. Anche Electronic Arts aveva espresso interesse per gli NFT durante la sua revisione del secondo trimestre di questo anno fiscale, ma ora il discorso non è lo stesso.

Durante la revisione del terzo trimestre per l'anno fiscale 2022/2023, il CEO di EA Andrew Wilson ha chiarito che questo nuovo mercato è qualcosa che è oggetto di molte speculazioni al momento e che la situazione deve essere valutata attentamente.

"Credo che il collezionismo continuerà a essere una parte importante del nostro settore, dei giochi e delle esperienze che offriamo ai nostri giocatori. Resta da vedere se questo fa parte di NFT o blockchain. E penso che il modo in cui pensiamo sia quello di fornire la migliore esperienza utente possibile. E quindi, lo valuteremo nel tempo, ma in questo momento non è qualcosa su cui ci stiamo concentrando".

A quanto pare l'ultima debacle attorno al modello sono state necessariamente vagliate da vicino da EA, che quindi prenderà delle precauzioni prima di sapere se intende o meno investire nel mercato NFT.

Fonte: GamingBolt