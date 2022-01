Elden Ring Launch Edition in pre-order su Amazon con Toppa, Poster, Adesivi e non solo

Manca poco ad Elden Ring, l'ultima fatica di FromSoftware a cui ha collaborato anche il famoso scrittore George R.R. Martin. Finalmente tra poche settimane i fan saranno in grado di mettere le mani sul gioco e ora ci sono buone notizie perché Elden Ring è attualmente preordinabile attraverso Amazon.

La Launch Edition di Elden Ring è disponibile per il pre ordine e questa versione contiene: il gioco su disco, un poster, alcune art card, un set di adesivi ed una toppa in tessuto. Il prezzo della Launch Edition è di 59,99 euro per quanto riguarda il PC e 69,99 euro per quanto riguarda le versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai link.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio.