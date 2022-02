Elden Ring in un nuovo artwork che presenta altre due classi, Guerriero e Prigioniero

Con l'uscita dell'open world di From Software a due settimane di distanza, lo studio continua a mostrare le varie classi iniziali di Elden Ring che potranno essere scelte dai giocatori.

Le classi del test online di Elden Ring erano pesantemente equipaggiate e avevano incantesimi molto potenti, quindi non possiamo fare affidamento ciò che è stato mostrato per il gioco completo che ha 10 classi iniziali, alcune già presenti nella beta, altre nuove e altre ancora mancanti: ora lo studio le sta ufficializzando poco a poco. Un nuovo post sul Twitter introduce altre due classi, ovvero il Guerriero e il Prigioniero.

Dall'account Twitter, il Guerriero viene descritto come "un guerriero nomade che combatte usando due lame contemporaneamente. Un'origine che ha tecniche eccezionali". Del Prigioniero, FromSoftware invece dice: " prigioniero ostacolato da una maschera di ferro. Ha studiato la stregoneria prima della sua prigionia, quando viveva con i membri dell'élite".

WARRIOR: A nomad warrior who fights wielding two blades at once. An origin of exceptional technique.

PRISONER: A prisoner bound in an iron mask. Studied in glintstone sorcery, having lived among the elite prior to sentencing.

Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/oooEiDTmRv pic.twitter.com/IyzMhb8ZAt — ELDEN RING (@ELDENRING) February 8, 2022

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox Series X/X, Xbox One, PS4 e PS5.