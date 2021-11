Elden Ring svela le cinque classi che saranno nel test beta

Dal 12 al 15 novembre si terrà su PlayStation, Xbox e PC la closed beta di Elden Ring, test per il quale era necessario registrarsi in anticipo e di cui a poco a poco stiamo imparando maggiori dettagli: oggi sono state mostrate le cinque classi che possiamo provare in questo primo viaggio nell'ambizioso nuovo gioco di FromSoftware.

"Tra sette giorni questi cinque coraggiosi Senzaluce attraverseranno il mare della nebbia", afferma l'account ufficiale di Elden Ring su Twitter in un messaggio che è accompagnato dalle prime immagini della schermata di selezione della classe. Prima di lanciarci nel gioco, possiamo selezionare tra i seguenti tipi di personaggi: Warrior, Enchanted Knight, Prophet, Champion o Bloody Wolf.

Manca una settimana prima di poter prendere per la prima volta i comandi di Elden Ring, anche se ieri è stata condivisa una buona raffica di informazioni sul nuovo gioco di FromSoftware: abbiamo visto 15 minuti di gioco e i pre-order delle sue edizioni speciali e da collezione sono stati attivati.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.

