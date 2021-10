Elden Ring criticato per la grafica 'troppo vecchia' dai giocatori dopo il leak sul gameplay

Come sappiamo da qualche giorno, l'uscita di Elden Ring è stata posticipata all'incirca di un mese, con una nuova data programmata per febbraio 2022. Non solo, ma recentemente sui social è apparsa una breve clip che mostra il gioco in esecuzione ed è proprio questo video che ha fatto storcere il naso ai fan.

Il video è stato registrato da un leaker che avrebbe provato il gioco su Xbox One e, come si può notare ci sono diversi cali di frame rate importanti. Ovviamente diversi giocatori su Twitter hanno mostrato il loro disappunto. C'è chi paragona la grafica di Elden Ring a Demon's Souls uscito nel 2009, sottolineando come nel 2022 grafica di questo genere dovrebbe essere in qualche modo svecchiata.

Altri invece mettono a confronto quel poco visto su Elden Ring alla grafica di Sekiro: Shadows Die Twice ed il risultato è che il primo sembra tecnicamente inferiore al gioco uscito nel 2019. Insomma, per quello che si può notare da Twitter sono già diversi i giocatori che hanno accolto questo leak in modo freddo.

The leaker is saying that this is Xbox One -- I'm betting it's Xbox One X based on framerate. It is a few weeks old. The capture hardware is low-quality, apparently. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 16, 2021

it has literally always looked ugly im sorry. elden ring has looked very low fidelity since the very first images. i know people are hyped for it but the graphics are bad, pls stop being delusional. — Elina ? (@Elinabeans) October 17, 2021

Glad ppl can agree that the graphics obviously took a dip for whatever matter rather than delusionaly saying otherwise, I mean look at this zoomed pic from real time sekiro gameplay 2019 vs official Elden ring ss 2022 pic.twitter.com/6etRy2LTeI — Jack The Ripper (@MrLightningVolt) October 17, 2021

It's not about "being about graphics" it's about producing the best product & this is just lazy work. Demon's Souls looked amazing on PS3 in 2009 but Elden ring is coming out in 2022.



This is from the ordinal 2009 PS3 game. The fact that Elden Ring looks comparable is pathetic pic.twitter.com/Xk2SwZU1uT — lex179 (@lex1792) October 17, 2021

C'è da dire che non sappiamo quanto sia vecchia questa build, pertanto il gioco ha subito sicuramente miglioramenti a riguardo. Per saperlo dovremo aspettare novembre, quando inizieranno i beta test: in quel frangente verranno condivisi sicuramente maggiori dettagli su questo gioco.

Elden Ring arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il 25 febbraio 2022.