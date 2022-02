Elden Ring svela altre due classi, il Vagabondo e l'Eroe

Mancano venti giorni all'uscita di Elden Ring, e tra brevi gameplay di aree inedite concessi in esclusiva a Game Informer e interviste a Hidetaka Miyazaki, Bandai Namco e From Software continuano a coltivare l'hype per il titolo più atteso dell'anno rivelando su Twitter altre due classi che non erano ancora state mostrate.

Il Vagabondo è descritto come "Un cavaliere in viaggio, esiliato dalla sua terra. Un'origine solida e corazzata", e ricorda esteticamente un mix delle più "tradizionali", se vogliamo, classi del Cavaliere e del Viandante di Dark Souls.

L'Eroe, invece, è "Un eroe fedele, a suo agio con un'ascia da battaglia, discendente da un capitano delle terre desolate", molto più simile per vestiario e arma di partenza alla classe del Barbaro, un individuo sgraziato ma che compensa con una statistica in Forza mediamente più elevata.

VAGABOND: A knight exiled from their homeland to wander. A solid, armor-clad origin.



HERO: A stalwart hero, at home with a battleaxe, descended from a badlands chieftain.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/5Pu4qgXzD9 — ELDEN RING (@ELDENRING) February 4, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Chiaramente, se le classi tradizionali non vi ispirano, potete sempre optare per il Disgraziato, la classe equivalente del Discriminato, di cui però ancora non si è visto nulla ma si può tranquillamente presagire come sarà agghindato.

Fonte: Gamerant