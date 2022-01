Elden Ring mostra l'editor del personaggio in un video leak con volti 'impressionanti'

Manca all'incirca un mese e mezzo all'uscita di Elden Ring, uno dei giochi più attesi degli ultimi anni e in particolare di questo 2022 strapieno di grandi uscite, e se le normali informazioni rilasciate da From Software o Bandai Namco non vi bastano, c'è un nuovo leak che è sconfinato di recente su YouTube.

Trattandosi di una parte di gioco che non era "scritta" nella beta, l'editor del personaggio manca di molte scritte, ma il modello del PG viene caricato correttamente, e con esso anche i modelli di capelli e vestiario delle classi iniziali, ma anche di caratteristiche somatiche e facciali.

Come a volte succede goliardicamente nella community di appassionati dei Souls, il "trafugatore" crea un personaggio a dir poco inguardabile, facendo scorrere di molto gli slider che regolano la delicata armonia del volto di questo PG di prova, dopodiché passa al colore della sua carnagione impostando la palette cromatica su valori decisamente poco "umani".

Se si può creare una mostruosità simile (detto bonariamente), probabilmente si potrà creare anche un personaggio con caratteristiche del volto molto dettagliate, e magari qualcuno si divertirà a ricreare in Elden Ring personaggi già visti altrove o la propria controparte Senzaluce - ma bisogna ammettere che il fascino di completare un'epopea grandiosa come quella che sembra essere proposta da Elden Ring vestendo i panni (anzi, la pelle) di una bestialità come quella in video sarà sempre più grande di farlo in condizioni e vestimenti dignitosi.

Vi cimenterete anche voi nella tradizione dei Giochi di Ruolo di passare ore a creare il vostro personaggio? E che fattezze gli donerete?

Fonte: YouTube