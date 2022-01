Elden Ring rivela interessanti dettagli su New Game+ e completamento al 100%

Al Taipei Game Show 2022, si è mostrato nuovamente Elden Ring, in attesa dell'arrivo ufficiale il 25 febbraio. Abbiamo avuto diverse informazioni in merito, come ad esempio come si configurerà il new game plus, un marchio di fabbrica delle produzioni From Software. Come c'era da aspettarsi, per completare il titolo a 100% serviranno diverse run, essendo presenti come da tradizione, finali multipli.

"Dopo aver completato il gioco la prima volta, puoi trasferire i dati del tuo personaggio e giocare di nuovo, contro nemici potenziati", ha spiegato il produttore Yasuhiro Kitao in una recente trasmissione del Taipei Game Show. "Questa è sempre stata una caratteristica dei nostri giochi... In effetti, con un mondo così vasto, il gioco è progettato in modo da poter essere completato senza necessariamente sperimentare tutto. Alcuni giocatori preferiranno provare a esplorare l'intera mappa la prima volta, mentre altri lasceranno alcune aree per l'esplorazione nel secondo o nei successivi cicli".

Avremo dunque tutto l'armamentario del ciclo precedente, che dovremmo utilizzare sin da subito per non soccombere, visto la presenza di nemici più potenti del normale, come fosse presente un falò ascetico di Dark Souls II. Dunque, se già Elden Ring si propone come il più longevo delle produzioni From, con i diversi new game plus, saranno diverse le settimane da dedicargli.

