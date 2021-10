Elden Ring in azione in un brevissimo video gameplay trapelato online

In queste ore sta circolando sui social quello che sembra essere un brevissimo video in game di Elden Ring, che mostra per circa 30 secondi uno sguardo all'open world di FromSofware. Il video, postato anche dal giornalista Jeff Grubb, parrebbe essere autentico e probabilmente è stato diffuso da un tester.

La breve clip mostra il personaggio in cima ad una roccia molto alta, con il giocatore intento a testare probabilmente i geodata, visto che corre, cammina e salta nei pressi del dirupo. Possiamo anche vedere "in azione" il nuovo salto implementato da FromSoftware, molto diverso da quello presente nei souls e più nella direzione dei movimenti di Sekiro.

Alleged Elden Ring footage from xbox One. pic.twitter.com/uaGbogXBrB — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 16, 2021

Nel filmato possiamo anche osservare con un po' di attenzione i dintorni e il paesaggio, che mostra una notevole profondità di campo e un accenno a quello che potremo aspettarci nel gioco finale per quanto riguarda l'esplorazione del mondo aperto.

Pare che questa clip sia tratta dalla versione Xbox One o One X di Elden Ring, quindi old gen, ma mostra una qualità visiva già piuttosto buona. Da questo punto di vista, potremmo quindi trovarci davanti ad una build del gioco abbastanza recente.

Elden Ring, action-RPG open world creato con la collaborazione anche di George R.R. Martin, è previsto su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S per il 21 gennaio 2022.

Fonte: IGN