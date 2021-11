Elden Ring ha una piccola guida sul gioco e sulle sue meccaniche fondamentali

Elden Ring è tornato protagonista delle notizie ultimamente con l'annuncio del rinvio al febbraio del 2022 e con la conferma della beta chiusa in arrivo questo week-end.

Ora, FromSoftware ha deciso di preparare i giocatori all'arrivo di Elden Ring con una piccola guida che spiega le basi del gioco e alcune delle meccaniche fondamentali.

Si parla dello stealth, che sarà fondamentale per affrontare i nemici. Avrete la possibilità di nascondervi nell'erba alta, ad esempio, e quindi sarete in grado di sferrare attacchi che causeranno più danni ai nemici che non vi hanno notato.

Ci sarà poi la meccanica della Grace's Guidance che, fondamentalmente, non vi farà perdere la direzione da seguire nel grande open world.

The Shattering tainted these lands with chaos. Even a traveler who follows the path of grace must be cunning and cautious in equal measures.



Per quanto riguarda il combattimento, ci saranno alcuni attacchi in grado di "rompere la postura del nemico dandovi la possibilità di sferrare un attacco critico". Attraverso gli attacchi caricati e gli attacchi in salto potrete facilmente rompere la postura del nemico.

Se morirete, rinascerete nell'"ultimo luogo della grazia dove vi siete riposati", tuttavia se è presente statua di Marika nelle vicinanze "potrete scegliere di rinascere in questo luogo."

Queste sono solo alcune delle meccaniche di Elden Ring e, molto probabilmente, ne scopriremo delle altre con la beta chiusa.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

