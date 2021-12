Elden Ring è il titolo ideale di Hidetaka Miyazaki ma probabilmente non lo giocherà

Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato dell'attesissimo Elden Ring, del perché non ci saranno anelli e della sua varietà.

Tuttavia, il presidente di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, ha rivelato nella stessa intervista con la rivista EDGE (numero 367) qualcosa di abbastanza curioso.

Infatti, sebbene Elden Ring sia essenzialmente il gioco ideale di Miyazaki, probabilmente non lo giocherà perché sente che non sembrerebbe un'esperienza nuova, avendo trascorso così tanto tempo a lavorarci.

"Sai, probabilmente non finirò per giocare a Elden Ring perché è un gioco che ho creato io. Questa è una specie di mia politica personale. Non otterrei nessuna delle incognite che sperimenta un nuovo giocatore. Come ho detto prima, non mi sembrerebbe di giocare. Ma se lo facessi, allora questo sarebbe vicino al gioco ideale che vorrei".

Ha poi aggiunto: "non lo affronto in termini di "Questo è il tipo di gioco open world che voglio realizzare; è solo che il mondo aperto arricchisce questa esperienza ideale che sto cercando di ottenere. Per fare alcuni esempi molto semplici, se dovessi esplorare questo mondo, vorrei una mappa, una mappa vera e propria. Oppure, sai, se vedessi qualcosa laggiù, vorrei essere effettivamente in grado di andare oltre ed esplorarla. E vorrei combattere con un drago in un'arena epica. Cose del genere. È roba molto semplice, ma Elden Ring permette a molte di queste cose di diventare realtà per me, creando qualcosa che è molto vicino al mio gioco ideale".

Elden Ring verrà lanciato il 25 febbraio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

