Elden Ring ci regala una nuova immagine con il Senza Luce e Melina

Il posticipo di Elden Ring è stato ben digerito dalla community in fin dei conti, essendo il posticipo solo di un mese ─ il febbraio più caotico di sempre ─ ma soprattutto per un "contentino" per mitigare l'attesa, la closed beta in arrivo il 12 novembre e che si concluderà tre giorni dopo (15 novembre). Nell'attesa, From Software e Bandai Namco hanno pubblicato una nuova immagine di Elden Ring, che potete visionare qui sotto.

"Traveler from beyond the Fog, I am Melina. I offer you an accord."#ELDENRING pic.twitter.com/zPre1ONcSM — ELDEN RING (@ELDENRING) October 22, 2021

"Viaggiatore che viene da oltre la Nebbia, io sono Melina. Ti offro un accordo." è la frase che accompagna l'immagine sul profilo Twitter ufficiale, ritraendo due delle figure chiave del titolo, Melina e il Senza Luce, quelli che potremmo identificare come la "Guardiana del Fuoco" e il "non-morto Prescelto" per chi è avvezzo alla trilogia di Dark Souls. Proprio Melina avvicinerà il Senza Luce (noi) nelle fasi iniziali di gioco, proponendo un patto, un'alleanza che segnerà vantaggi per entrambi.

Possiamo altresì notare il "falò" di Elden Ring, e tanti dettagli come la fortezza già vista in altre immagini e trailer. Non ci resta che attendere un mese in più per la release ufficiale, il 25 febbraio 2022, su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Series S e X, oltre che su PC.