Elden Ring arrivano gli inviti per la beta. Controllate le email!

Dopo il reveal del gameplay, la voglia di mettere finalmente le mani su Elden Ring si è fatta sempre più grande. Fortunatamente, annunciata assieme al rinvio di un mese della release, sta arrivando la Close Beta o Network Test per essere precisi. Gli inviti sono dunque partiti, come ci ha ricordato From Software su Twitter:

"Ai nostri giocatori internazionali: grazie mille per esservi iscritti al Network Test di Elden Ring. Coloro che sono stati selezionati saranno notificati da Bandai Namco Entertainment, quindi attendete per ulteriori annunci."

To our international players:

Thank you very much for signing up to the Elden Ring Network Test. Those of you selected will be notified by Bandai Namco Entertainment, so please stay on the lookout for further announcements. — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) November 8, 2021

Selezionati casualmente dall'enorme mole di giocatori iscritti, gli utenti riceveranno l'invito tramite email, per cui è bene cominciare a controllare. Il Network Test partirà il 12 novembre e si concluderà pochi giorni dopo, il 15 novembre, anche se non sarà attiva in orario continuato:

12 novembre: dalle 12:00 alle 15:00

13 novembre: dalle 04:00 alle 07:00

13 novembre: dalle 20:00 alle 23:00

14 novembre dalle 12:00 alle 15:00

15 novembre: dalle 4:00 alle 7:00

Vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il 25 febbraio su PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series oltre che su PC via Steam.