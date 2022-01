Elden Ring: la mappa della beta era solo il 13% di quella completa secondo una stima dei fan

Non tutti hanno avuto l'opportunità di provare la beta di Elden Ring, ma molti giocatori sono stati fortunati e si sono goduti una piccola parte del gioco. Ovviamente FromSoftware ha messo a disposizione solo una zona da esplorare e tutti sanno che quel piccolo pezzetto di mappa fa parte di una terra ancora più grande. Ma grande quanto?

Da allora ci sono state numerose stime delle dimensioni della mappa dell'Elden Ring, ma i fan ora sembra siano arrivati ad una stima fattibile. Solo con una piccola cifra, è facile farsi un'idea di quanto sia grande la mappa completa rispetto a quella offerta dalla beta.

L'utente di Reddit AdLivTho ha fatto una stima abbastanza buona e apparentemente approssimativa della differenza tra la dimensione della mappa beta e la dimensione della mappa completa di Elden Ring. Questa stima si basa sui pixel per fare il confronto: la mappa beta ha poco più di 2 milioni di pixel, mentre quella completa ne ha circa 13,6 milioni. Facendo alcuni calcoli significa che la mappa beta è solo il 13% dell'intera mappa.

Si tratta senza dubbio di una mappa enorme che regalerà molte ore di gioco ed esplorazione. Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GamesRadar