Elden Ring con modalità Performance e Quality su PS5 e Xbox Series X/S, secondo GameStop

Nel caso in cui ve lo foste perso, ieri abbiamo potuto dare uno sguardo esteso su Elden Ring, l'attesissimo gioco di ruolo d'azione di FromSoftware. Ora Bandai Namco ha pubblicato un video della durata di circa 20 minuti in cui viene mostrata l'esplorazione nel mondo aperto ed i combattimenti contro i nemici di base e uno o due boss. Oltre a questo, i preordini sono stati pubblicati su vari rivenditori e una descrizione in particolare indica una funzionalità non annunciata per PS5 e Xbox Series X/S.

Secondo la pagina dell'edizione da collezione sul rivenditore GameStop, i giocatori di Elden Ring su PS5 e Xbox Series X/S potranno scegliere tra due modalità di visualizzazione. Questo è diventato abbastanza comune negli ultimi 12 mesi, ma è comunque bello vedere che questo gioco fornirà più opzioni. Una modalità Performance consentirà di eseguire il gioco con un obiettivo di 60 fotogrammi al secondo, mentre la modalità grafica si concentra sulla risoluzione, portando la qualità dell'immagine a 4K a un frame rate inferiore.

Nel suddetto video gameplay, il gioco era in esecuzione su una build per PC a 60 fotogrammi al secondo, quindi possiamo aspettarci che le versioni PS5 e Xbox Series X/S assomiglino a quella.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

