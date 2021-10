Elden Ring è stato rinviato. Annunciate le date dei test, ecco tutti i dettagli

Brutte notizie per i fan: Elden Ring è stato rinviato di qualche settimana, ma Bandai Namco ha pubblicato ora le date per i primi test che saranno disponibili dal mese prossimo. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa per intero.

Elden Ring, il fantasy Action-RPG sviluppato da FromSoftware Inc. e prodotto da Bandai Namco Entertainment Inc. sarà giocabile tramite un Closed Network Test pianificato dal 12 novembre. I fan selezionati potranno sperimentare le prime ore dell'attesissimo titolo, provare con mano una piccola porzione di quello che il gioco avrà da offrire e aiutare il team di sviluppo nel testare i server online del gioco prima della sua uscita.

La profondità del gioco e il grado di libertà nella strategia sono andate ben oltre le aspettative iniziali e quindi è stato deciso di estendere il tempo di sviluppo per garantire gli aggiustamenti finali, fissando la nuova data di uscita al 25 febbraio 2022.

Il Closed Network Test di Elden Ring sarà giocabile nei giorni tra il 12 e il 15 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nei seguenti orari:

12 novembre: 12:00 - 15:00 CET

13 novembre: 4:00 - 7:00 CET

13 novembre: 20:00 - 23:00 CET

14 novembre 12:00 - 15:00 CET

15 novembre: 4:00 - 7:00 CET

I giocatori europei dovranno registrarsi su questo sito per la possibilità di partecipare al Closed Network Test. Il gioco permetterà il multiplayer cross-play (PlayStation 5 e PlayStation 4 potranno giocare insieme, come anche Xbox Series X|S e Xbox One. I giocatori PlayStation non potranno giocare con i possessori di Xbox).