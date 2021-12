Elden Ring ci immerge nell'Interregno in un nuovo breve video

Elden Ring di FromSoftware arriverà su PC e console all'inizio del prossimo anno, e ora che ci avviciniamo alla data di uscita, lo studio sta spingendo sulla promozione dell'atteso titolo.

L'account Twitter ufficiale di Elden Ring ha da poco pubblicato un breve video che ci offre uno sguardo al suggestivo paesaggio dell'Interregno.

Come potete vedere, la breve clip di pochi secondi ci mostra un Senza Luce mentre si riposa e osserva il paesaggio. Il tutto è accompagnato da una magistrale ed epica colonna sonora.

Many roads lay open to those who search for the Elden Ring, and not all are paths of valor.#ELDENRING pic.twitter.com/C4ZPPNxJqA — ELDEN RING (@ELDENRING) November 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Di recente, alcuni video ci hanno mostrato Elden Ring a confronto su cinque diverse piattaforme, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox Series S ed Xbox Series X e abbiamo scoperto i risultati di framerate e risoluzione.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022.

Fonte: Twitter.