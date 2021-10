FIFA potrebbe chiamarsi 'EA Sports FC' in un futuro non troppo lontano

La settimana scorsa, EA Sports ha dichiarato che la società sta riconsiderando il suo accordo sui diritti di denominazione con la FIFA e potrebbe rinominare la sua serie di calcio più venduta. Un paio di nuove registrazioni di un marchio in Europa potrebbero indicare un nome che l'editore ha in mente.

EA Sports FC è il nome depositato proprio la scorsa settimana presso l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito e l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione Europea. In entrambi i casi, il marchio è per software di giochi per computer e intrattenimento per giochi per computer online. Lo United States Patent and Trademark Office non ha alcun deposito o registrazione da quel marchio. I documenti europei di EA sono stati depositati il ​​1° ottobre.

Le registrazioni del marchio suggeriscono che il gioco del prossimo anno, anziché chiamarsi FIFA 23, potrebbe invece essere pubblicato con il titolo EA Sports FC. La tassa di licenza che EA Sports paga a FIFA per l'uso del suo nome - tali termini non sono mai stati divulgati - in realtà ha solo il nome della federazione calcistica sulla scatola. Tutto il resto del gioco, da dozzine di squadre a migliaia di giocatori, e i campionati in cui competono, provengono da disposizioni diverse.

EA Sports attualmente non ha ancora fatto nessun commento a riguardo.

Fonte: VGC