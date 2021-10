FIFA e Electronic Arts, trattative in stallo per alcuni 'disaccordi' su licenze ed esclusività

All'inizio della settimana si è a lungo parlato del fatto che Electronic Arts stesse valutando di cambiare il nome al proprio franchise FIFA. Secondo un report del New York Times, questo dipenderebbe anche dal fatto che le relazioni tra EA e FIFA sarebbero in stallo a causa delle difficoltà di trovare un accordo su alcuni aspetti.

Uno dei principali sarebbe finanziario, con la FIFA che punterebbe a più che raddoppiare il costo della licenza e con un disaccordo di base sull'utilizzo del marchio per promuovere tornei e prodotti digitali, che la stessa FIFA desidererebbe esplorare.

In seguito a questo report, la FIFA stessa ha diffuso un comunicato chiarendo la propria posizione, dichiarando che l'organizzazione "crede che i videogiochi e gli eSports basati sul calcio devono essere uno spazio in cui sia presente più di una parte in causa", questo perché "molte compagnie desiderano essere associate con la FIFA, di conseguenza la FIFA sta trattando con diverse parti in causa nell'industria, come sviluppatori, investitori e analisti, per costruire una panoramica a lungo termine su gioco, eSports e il settore dell'intrattenimento interattivo".

Una dichiarazione quindi che sembra essere orientata sul cercare di non concedere il proprio nome e la propria licenza in maniera esclusiva ad un'unica parte, ma che punta al cercare di rendere più fruibili per i consumatori i contenuti di intrattenimento, dando vita ad una competizione tra le parti con la "migliore offerta".

Per quanto riguarda EA quindi, potrebbe farsi sempre più concreta la possibilità di un cambio di nome, in favore di EA Sports FC. Quello che sappiamo però è che l'azienda ha già rinnovato i propri accordi con FIFPRO, assicurandosi l'utilizzo di migliaia di nomi e aspetti di giocatori in attività negli anni a venire.

Fonte: Eurogamer.net