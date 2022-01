Final Fantasy XVI ha rinviato un potenziale reveal di un'altra esclusiva PS5 di Square Enix?

Fin dall'annuncio di Final Fantasy XVI, Square Enix è stata in silenzio: ora siamo nel 2022 e la società ha promesso nuovi dettagli su questo gioco. Ma perché in tutto questo tempo non si è saputo più nulla? Il motivo è stato ammesso dalla stessa Square Enix, riconoscendo che lo sviluppo del gioco era stato rinviato di sei mesi ma, quello che non sapevamo in quel momento è che questa mossa ha influenzato il reveal di un'altra esclusiva PS5 non ancora annunciata.

Secondo Jordan Middler, giornalista di VGC, Square Enix aveva programmato di presentare un nuovo videogioco esclusivo per PlayStation 5 all'inizio di quest'anno, ma il cambiamento nella tabella di marcia per il prossimo Final Fantasy li avrebbe indotti a posticipare questa nuova presentazione per non mettere in ombra la sedicesima puntata di una delle sue saghe più importanti.

Inoltre, Middler assicura anche che questo nuovo gioco che lo studio giapponese vuole presentare non sia correlato a Final Fantasy, Kingdom Hearts o Dragon Quest.

Square Enix wants to unveil Final Fantasy 16 before they announce their next PS5 console exclusive, says a VGC reporter ??https://t.co/k57IMl4HR2 pic.twitter.com/o09X0zW9Qy — Hunter ? (@NextGenPlayer) January 11, 2022

Prima di darci maggiori informazioni su Final Fantasy 16 o di scoprire quel misterioso nuovo gioco esclusivo per PS5, Square Enix ha dato appuntamento il 3 marzo ai suoi fan, poiché questo sarà il giorno in cui Babylon's Fall sarà in vendita PlatinumGames.

