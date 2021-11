Final Fantasy XVI sarà ai The Game Awards 2021 per nuovi rumor

Da quando è stato mostrato per la prima volta, Final Fantasy XVI è sembrato quasi un sogno per i milioni di fan in giro per il mondo, un ritorno alle origini ma in chiave moderna, visto il combat system evoluto sino a sposare gli action. Inoltre, il duo Takai-Yoshida sembra dare maggiori garanzie, rispetto soprattutto alla piega controversa presa da Final Fantasy VII Remake del duo Nomura-Nojima.

I rumor su una nuova presentazione, anche abbastanza approfondita, ai The Game Awards 2021 si fanno sempre più insistenti e consistenti, l'insider lilidarkwind che su Reddit sembra certo dell'arrivo di un nuovo trailer in grado di far luce anche su alcune meccaniche del titolo. Purché bisogna prendere sempre tutto con le pinze, l'utente si è dimostrato piuttosto affidabile.

Final Fantast XVI dovrebbe essere una delle prime "World Premiere" presentate da Geoff Keighley, mostrando nuovi elementi quali interfaccia e un nuovo personaggio giocabile, centrale per la storia. Basta attendere qualche giorno e avremo la conferma.

Fonte: resetera.com