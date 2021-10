Final Fantasy VII Remake sarebbe in arrivo su Xbox

Final Fantasy 7 Remake è stato rivelato per la prima volta come un gioco esclusivo per PlayStation, ma si è sempre saputo che sarebbe stato un'esclusiva a tempo.

Si ritiene che l'esclusività a tempo per PlayStation di Final Fantasy 7 Remake sia di almeno sei mesi dal lancio, e probabilmente l'accordo è "ricominciato" da quando Final Fantasy 7 Remake Intergrade è arrivato su PS5. Dal momento che Intergrade è stato lanciato il 10 giugno, il gioco potrebbe arrivare su altre piattaforme a partire da dicembre.

Nulla di ufficiale è stato annunciato al momento e per ora Final Fantasy 7 Remake è ancora confermato solo per console PlayStation. Tuttavia, Xbox China ha recentemente pubblicato un tweet con un sondaggio che chiedeva ai fan di scegliere tra una varietà di personaggi "Xbox". Il sondaggio si è concentrato sulle donne di vari giochi disponibili su Xbox e stranamente includeva Tifa Lockhart di Final Fantasy 7 Remake.

Xbox China ha cancellato il sondaggio e ne ha pubblicato uno nuovo senza Tifa come opzione. È possibile che il sondaggio volesse essere un riferimento al gioco originale Final Fantasy 7, che è giocabile su Xbox, e che il tweet sia stato cancellato per evitare confusione. Tuttavia, è anche possibile che il tweet abbia sostanzialmente fatto trapelare l'esistenza di un porting per Xbox di Final Fantasy 7 Remake. Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente, il lancio di un porting Xbox di FF7 Remake è probabilmente solo una questione di tempo.

Sebbene non ci siano molte prove a favore dell'arrivo di Final Fantasy 7 Remake su Xbox, l'esclusività PlayStation del gioco non durerà per sempre e avrebbe senso se Square Enix lo portasse su più piattaforme.

Molteplici rumor hanno indicato l'esistenza di un porting per PC di Final Fantasy 7 Remake, e se Square Enix è disposta e in grado di portare il gioco su PC, una versione Xbox non sarebbe un'ipotesi così remota.

