Final Fantasy VII Remake ha una nuova action figure di Cloud in versione 'Gothic Lolita'

Square Enix sta lanciando una nuova action figure di Cloud Strife che indossa uno degli abiti della sezione Wall Market di Final Fantasy 7 Remake in stile Gothic Lolita. Questa action figure tuttavia non verrà fornita con un NFT come invece è successo per la precendente.

Questa nuova statuina costa 194,99 dollari ed è disponibile per il preordine ora sullo store di Square Enix. La sua data di uscita è fissata per luglio 2023, tra un anno esatto quindi. L'action figure viene fornita con teste intercambiabili con espressioni diverse, sebbene mantenga il "comportamento stoico di Cloud".

Se amate completare le collezioni, potete anche preordinare le action figure di Aerith e Tifa, anche se per adesso non sappiamo ancora come le due protagonista saranno vestite. Ad ogni modo, qui di seguito potete dare uno sguardo alla statuina di Cloud e ad alcuni degli accessori che potranno essere cambiati.

Se l'action figure vi incuriosce, vi ricordiamo che i preordini sono aperti ora.

Fonte: Kotaku