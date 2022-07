Final Fantasy VII incontra gli NFT. Un 'Cloud NFT' sarà messo in vendita da Square-Enix

Final Fantasy 7 è in circolazione da venticinque anni ormai. Stiamo parlando di un gioco cult tra leggende che ha fatto molto per la cultura videoludica e che era presente al San Diego Comic-Con 2022, che si sta svolgendo proprio in questo momento: Square-Enix ha annunciato l'imminente commercializzazione di diverse statuine di Cloud, il famoso protagonista dell'avventura che non ha bisogno di presentazioni.

La prima delle statuette è una rappresentazione di Bring Arts, 15,2 x 5,7 x 2,7 centimetri. Ha 24 punti di articolazione e la faccia di Cloud è più vicina al videogioco originale o all'anime che al remake: l'action figure non è a buon prezzo perché costa 129,99€.

Fin qui niente di strano, ma esiste anche un'edizione “Digital Plus” che comprende sì la stessa statuetta ma sotto forma di NTF, cioè interamente digitale e con certificato di autenticità. Questo token non fungibile viene venduto con la statuina (fisica) al prezzo fisso di 159,99 euro.

Questa iniziativa in realtà non è così sorprendente. Sempre più aziende hanno già mostrato il loro interesse per NFT e blockchain, con più o meno successo: possiamo citare Ubisoft con la sua piattaforma Quartz, ma anche Konami, che ha già lanciato all'asta diversi oggetti digitali.

Fonte: Eurogamer