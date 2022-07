Final Fantasy 7 Remake: il DLC Intergrade può essere finalmente richiesto dai giocatori PS5 dopo i problemi al PS Plus

Questa settimana il DLC Intergrade di Final Fantasy VII Remake è disponibile al download ai possessori del titolo che hanno fatto l'upgrade della versione PS4 a quella PlayStation 5, per chi è abbonato ai livelli Extra e Premium del nuovo PS Plus. O almeno così doveva essere.

Sono stati riscontrati infatti diversi problemi che ne impedivano il riscatto, con messaggio di errore che appariva non appena si cercava di accedere al contenuto, soprattutto per via della natura bundle del pacchetto gioco principale + DLC che si scontrava con la versione base. Dunque, l'unico modo per accedere al contenuto era pagarlo.

Ma adesso tutto sembra essersi risolto: Intergrade, con la missione extra con protagonista Yuffie può essere scaricato senza problemi. Il DLC può dunque essere aggiunto separatamente e completare così il pacchetto Intergrade di Final Fantasy VII Remake.

Fonte: VGC