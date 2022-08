Square Enix vuole mettere in vendita le sue quote, Tencent e Sony come possibili acquirenti?

Square Enix sembra stia cercando di vendere le quote dei suoi diversi studi, e tra i potenziali acquirenti potrebbero esserci Sony, Tencent e Nexon.

Durante la teleconferenza sui risultati dell'anno fiscale, Square Enix ha rivelato che sta cercando di vendere le quote dei suoi studi a potenziali acquirenti al fine di migliorare l'efficienza del capitale.

Come sappiamo di recente Square Enix ha venduto i suoi studi occidentali ad Embracer Group: per la società si trattava di una prima fase. La seconda fase secondo quanto riportato, sarebbe la diversificazione della struttura del capitale dello studio. Cosa significa? A causa dell'aumento dei costi di sviluppo, Square Enix sarà più selettiva con le risorse; pertanto la società effettuerà una sorta di revisione per gli studi in modo da limitare le spese. Gli studi negli USA e in Europa saranno interessati da questa decisione, in modo che la società possa allocare ulteriori risorse ai giochi sviluppati dai suoi studi giapponesi.

