Genshin Impact vuole la grande collaborazione con Elon Musk...ma poi ci ripensa

Alcune ore fa, Genshin Impact ha avviato una campagna su Twitter volta a convincere il CEO di Tesla Motors Elon Musk a giocare e trasmettere in streaming il gioco. Ciò ha immediatamente portato a una controversia tra la base di giocatori e alla fine la sfida è fallita, portando a cancellare anche il tweet coinvolto.

Il tweet elencava una serie di obiettivi che dovevano essere portati a termine in base al numero di follower raggiunti tutti in sostanza basati su Elon Musk. Il penultimo perk di questa sfida recitava: "Quando ci seguiranno 3 milioni di fan, Genshin Impact inviterà Elon Musk a trasmettere in streaming il gioco". L'inclusione di Elon Musk come parte di un evento della community ha lasciato perplessi i fan, anche se Genshin Impact ha un NPC relativamente piccolo di nome Ella Musk, il cui nome è spesso preso come riferimento allo stesso Elon Musk.

Nel gioco, Ella Musk è raffigurata come un'investigatrice che vuole imparare la lingua Hilichurl per comunicare con queste creature. miHoYo ha creato questo account alternativo al suo nome, che riguarda principalmente le prestazioni artistiche della comunità e altri aneddoti di gioco su Genshin Impact. Evidentemente questa sfida non è piaciuta per niente ai giocatori che hanno fatto sentire le loro opinioni.

Nulla da fare quindi per questa bizzarra collaborazione.

