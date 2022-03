GTA 6 'ha raggiunto un punto importante nello sviluppo' secondo un insider credibile

Un insider piuttosto affidabile (Chris Klippel, di Rockstar Mag), già noto per aver fornito informazioni in anticipo sulla GTA Trilogy - The Definitive Edition, ha riferito buone notizie per chiunque stia attendendo GTA 6.

L'insider ha scritto su Twitter che "è stato raggiunto un'importante punto nello sviluppo di GTA 6. le cose si dovrebbero velocizzare (internamente, presso Rockstar)". Proseguendo, pensa che "un (vero) annuncio alla fine dell'anno è possibile. In ogni caso, non vedo l'uscita entro la fine del 2024".

Se Rockstar Games dovesse trattare il rilascio di GTA 6 come ha fatto per Red Dead Redemption 2 e GTA 5, possiamo effettivamente aspettarci un lancio in autunno 2024, essendo i due precedenti kolossal stati rilasciati due anni dopo l'annuncio ufficiale.

Fonte: Dexerto