GTA 6 potrebbe avere una mappa molto più grande rispetto a quella di GTA 5 e i fan sono preoccupati

I fan in attesa di GTA 6 sono rimasti sbalorditi dalle dimensioni di Vice City rispetto a Los Santos in GTA 5, ma alcuni temono che la mappa trapelata possa essere addirittura troppo grande.

I giocatori hanno finalmente avuto un primo assaggio di GTA 6 dopo che moltissimo materiale trapelato ha fatto il giro del web in seguito a un attacco hacker a Rockstar Games.

La fuga di notizie ha confermato diverse indiscrezioni, tra cui il ritorno a Vice City, i protagonisti maschili e femminili e altro ancora, ma il filmato ha anche indicato le dimensioni della nuova mappa.

Utilizzando le coordinate, i giocatori sono stati in grado di farsi un'idea approssimativa della posizione di alcune aree nei filmati trapelati e della scala di Vice City stessa. Inutile dire che sembra davvero impressionante, e potenzialmente troppo "scoraggiante" per alcuni.

In alcuni post su Twitter e Reddit, l'utente "ChurchOfGTA" ha allineato le coordinate di GTA 5 con quelle trovate nel leak per mostrare le reali dimensioni di Vice City.

Come si può vedere dalla mappa, la parte di città vera e propria è assolutamente enorme e molto più grande di Los Santos.

Mentre alcuni sono rimasti entusiasti delle sue dimensioni, altri hanno espresso preoccupazione e temono che ci sia troppo spazio vuoto come in gran parte della mappa di GTA 5.

"Più grande non è sempre meglio, lo abbiamo visto spesso", ha commentato un utente.

"Vi prego di avere un buon equilibrio tra campagna e città come in San Andreas. GTA 5 ha troppe montagne che non hanno nulla, se non uno spazio vuoto", ha detto un altro utente.

"Vorrei che fosse un po' più piccola", ha dichiarato un altro.

I lined up the GTA V coordinates with the coordinates we have for GTA VI. If Rockstar is using the same scale, I think it's safe to say the map will be pretty big 🙏🌟 #GTA6 #RockstarGames pic.twitter.com/JdlfiGndNP